Сколько нужно денег, чтобы переехать в Испанию: 8 вариантов иммиграции на разный бюджет
20 октября 2022 , 18:00Читати новину українською
Источник:инстаграм Алины Кабаковой
Часто украинцы присматриваются к Испании как к стране постоянного проживания. Если же вы действительно задумываетесь мигрировать, тогда стоит подробнее разобраться с вопросом стоимости переезда за границу.
Тема стоимости жизни за границей актуальна всегда, и мы уже рассказывали, во сколько обходится жизнь в Испании и с какими месячными расходами сталкиваются испанцы. Сегодня же попытаемся разобраться, сколько стоит переехать в эту теплую страну.
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У всех есть сбережения – у кого-то больше, у кого-то – меньше. Поэтому будет справедливо рассмотреть самые популярные способы иммиграции на разный кошелек.
8 вариантов иммиграции в Испанию на разный бюджет
Если у вас нет сбережений
- Попытайтесь найти работу в Испании. Да, это довольно сложно. Но есть шанс трудоустроиться на сезонные работы, в строительной или IT сферах.
- Оформите брак или сожительство. Немало случаев, когда парень или девушка нашли свою испанскую любовь в приложении или на сайте знакомств, и пара заключила полноценный брак или сожительство. Это даст вам возможность запросить гражданство Испании или получить вид на жительство с правом на работу на 5 лет.
- Подайтесь на беженство или оформите временную защиту. Таким образом можно быстро легализоваться в Испании без затрат и запросить помощь от благотворительных организаций.
Если есть бюджет в 10 – 20 тысяч евро
- Подайтесь на студенческую визу. Этот вид визы достаточно быстр и прост в оформлении. Преимущество ее в том, что вы можете подаваться на визу в Испании, приехав сюда с туристической целью. Документ позволяет вам не только учиться, но и работать в Испании до 30 часов в неделю.
- Оседлость в Испании. Вам необходимо пробыть нелегально в стране 2 – 3 года и затем попытаться легализироваться с помощью работы. Проживать все это время нужно на собственные средства, поэтому этот вариант не бесплатный, как многие считают.
Если есть бюджет в 30 – 50 тысяч евро
- Вид на постоянное проживание без права на работу. Хороший вариант для семей, у которых, помимо сбережений, есть пассивный доход. Уже через год эту резиденцию можно сменить на рабочую.
- Стартап-виза. Этот вид вида на жительство позволяет перевезти всю семью или свою бизнес-команду, которые при этом получат рабочее разрешение. Но в таком случае важно предоставить продуманный бизнес-план, ведь ваша идея является главным капиталом.
Есть бюджет от 500 тысяч евро
- При наличии такого бюджета (а точнее еще большей суммы), вы можете запросить "Золотую визу". Что от вас нужно? Купить землю или недвижимость, один или несколько объектов. На этом основании вы и ваша семья смогут получить 2-летний вид на жительство с правом на работу.