Сколько нужно работать жителям разных стран, чтобы накопить на ту же вещь: исследования

Этот вопрос решила выяснить польская компания Sneaker Studio, которая занимается реализацией одежды и обуви. Организаторы исследования изучали, сколько времени понадобится представителям разных стран, чтобы купить один и тот же комплект фирменной одежды.

Стоимость одежды, обозначенной в исследовании, составляла 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен). Разрыв между странами, как показали результаты, действительно большой.

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Результаты исследования

В лидерах – Швейцария, где осуществить покупку вещи стоимостью 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен) работник сможет уже через 2,2 рабочего дня. В то время аутсайдером стала Болгария, где за ту же сумму жителю придется отработать около месяца.

Жителям Литвы, Польши, Хорватии, Словакии для такой покупки понадобятся две недели. А тем, кто живет в США и Великобритании – 3,6 и 4,1 дня соответственно.

Среднеевропейский показатель составляет 6,2 рабочего дня.

На вещь за 3 тысячи злотых быстрее смогут заработать жители Швейцарии / Фото Unsplash

Средние зарплаты

Аналитики SneakerStudio в своем исследовании отталкивались от официальных данных о средних зарплатах. Так, в Швейцарии средняя оплата труда составляет 25,7 тысячи злотых в месяц или 308,5 тысячи злотых в год (около 192,8 тысячи гривен в месяц или 2,3 миллиона в год). Со значительным отставанием (второе и третье места соответственно) разместились Исландия с 16,3 и Норвегия с 16,1 тысячи злотых в месяц (примерно 122,2 и 120,7 тысячи гривен).

В Болгарии же среднемесячная зарплата составляет всего 2,4 тысячи злотых в месяц или 29,1 тысячи злотых в год (около 18 или 218,3 тысячи гривен соответственно), что в 10,6 раза меньше, чем у швейцарцев, и в 1,63 раза меньше, чем у поляков.

Не особо лучше дела обстоят в Турции с 2,5 тысячами злотых (18,75 тысячи гривен) и в Румынии с 3,2 тысячи злотых (24 тысячи гривен) в месяц.