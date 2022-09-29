Планируют ли украинцы вернуться домой из Польши, Чехии и Румынии: результаты опроса

Более половины беженцев в Польше, Чехии и Румынии планирует вернуться в Украину

Так, EWL Group решила провести опрос среди украинских беженцев, чтобы узнать их настроения. Результаты показали, что большинство беженцев в Польше, Чехии и Румынии планируют вернуться в Украину.

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В исследовании приняли участие 400 человек в каждой стране. В Польше оно проходило с 23 марта по 3 апреля 2022 года, а в Чехии и Румынии с 13 мая по 23 мая 2022 года.

Сколько беженцев планируют возвращение домой, зависит от многих факторов, в частности, насколько продолжительной будет война и насколько уничтожена инфраструктура. Однако большинство выехавших отмечают, что поедут в Украину.

Что показали результаты опроса

В Польше:

58% украинцев – намерены вернуться назад;

30% – собираются остаться в Польше на более длительный период;

12% – хотят переехать в другие страны;

7% – планируют остаться в Польше.

В Чехии:

56% – намерены вернуться в Украину;

24% – собираются остаться в Чехии дольше;

20% – планируют уехать в другую страну;

4% – планируют остаться в Чехии.

В Румынии: