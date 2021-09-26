Сколько стоит обучение в Польше: обзор самых популярных направлений

Польша уже давно является одной из самых популярных стран для получения высшего образования европейского уровня среди украинцев. Получить диплом бакалавра в местных университетах иностранцам можно как на платной, так и на бюджетной основе.

Закордон 24 проанализировал цены на самые популярные среди украинцев направления обучения. Сколько в среднем стоит год бакалавриата в польских вузах, в зависимости от специальности, – далее в материале.

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Средняя стоимость одного года дневной формы обучения на бакалавриате в польских вузах: сравнительная таблица специальностей

Направление Средняя цена года обучения в злотых Стоимость в гривнах (приблизительно) Администрирование 8 900 60 520 Английская филология 5 500 37 400 Архитектура 10 680 72 620 Строительство 6 720 45 700 Дизайн интерьера 11 800 80 240 Диетология 5 800 39 440 Экономика 12 800 87 050 Косметология 7 040 47 870 Логистика 6 820 46 380 Машиностроение 6 360 43 250 Менеджмент и производственная инженерия 6 360 43 250 Международные отношения 7 400 50 320 Педагогика 5 500 37 400 Право 10 800 73 440 Психология 7 810 53 110 Управление 12 800 87 050 Финансы 12 800 87 050 Скорая медицинская помощь 6 800 46 240

Медицинские специальности

Самыми дорогими в польских вузах традиционно остаются медицинские специальности. К слову, стоимость обучения за одним и тем же направлением может сильно отличаться, в зависимости от университета.

Силезский медицинский университет:

медицина – 33 500 злотых в год;

стоматология – 40 000 злотых в год.

Варшавский медицинский университет:

медицина и стоматология – по 43 000 злотых в год.

Медицинский университет в Белостоке: