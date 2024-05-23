Женщина эффектно отомстила мужчине , который во время полета закинул ноги чуть ли не ей на голову

Обычно месть подают холодной. Однако иногда она еще и пахнет лаком для ногтей. Находясь на борту самолета, женщина эффектно отомстила мужчине, который закинул ноги ей чуть ли не на голову.

Путешественница рассчитывала приятно провести время в полете. Она точно не ожидала, что наглец, который будет сидеть позади, решит закинуть свои ноги чуть ли не ей на голову.

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Что произошло на борту

Во время полета путешественница с удивлением обнаружила: мужчина, который сидел позади, настолько выпрямил ноги, что они оказались на окне возле нее. Сначала женщина отнеслась к ситуации с юмором. Однако мужчина задремал и не собирался убирать свои ноги.

В конце концов, путешественница решила отомстить соседу. В ручной клади у нее был флакончик розового лака для ногтей. Когда с маникюром для соседа было завершено, путешественница позвала бортпроводницу. Та разбудила мужчину и попросила его принять ноги. Однако было уже слишком поздно: лак был на всех десяти ногтях.



Розовый лак тоже может быть орудием мести / Unsplash

Когда мужчина увидел это, он был просто шокирован. Зато пассажиры рядом развеселились не на шутку. Этот полет они точно не забудут.

Пользователи сети поддержали сообразительную путешественницу. Они отмечают, что это – максимальная наглость: так поставить свои ноги.

Заметьте, ранее сеть "взорвала" история о мужчине, который придумал оригинальный способ мести пассажирам, которые срываются с мест сразу после приземления самолета.