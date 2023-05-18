Швейцария предлагает украинцам деньги на возвращение домой: как получить 2 000 франков

18 мая 2023, 09:53
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Источник:

Visit Ukraine

Украинцы, вынужденно находившиеся за пределами своей страны из-за войны, продолжают возвращаться домой из-за границы. Правительство Швейцарии решило поддержать беженцев при возвращении домой и компенсировать расходы на билеты, жилье и питание.

На какую сумму могут рассчитывать беженцы и как получить выплату – узнайте дальше!

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Кто может получить выплаты по возвращению?

Получить финансовую помощь для возвращения домой могут только украинцы со статусом S.

Сначала нужно отказаться от этого статуса. Процедура проста – нужно только заполнить специальное заявление, подписав и отправив его по адресу Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

На какую сумму рассчитывать?

Нет единой суммы, которую могут получить беженцы. Миграционная служба каждого из 26 кантонов страны оценивает индивидуальную ситуацию и определяет размер пособия. В среднем, страна выплачивает около 500 швейцарских франков для взрослого и 250 франков для ребенка, но не более 2 000 франков для семьи.

Как известно, выплаты на возврат не новшества. В прошлом году можно было получить от 750 франков на человека.

Куда обращаться за получением выплаты?

Беженцам следует обратиться в Миграционную службу (SEM). Работники расскажут, что делать и предоставят предусмотренные законодательством услуги.

Также можно пойти в консультационные пункты возвращения, где могут помочь организовать выезд.

Кроме того, информацию можно получить:

  • по телефонам: +41796813087 и +41432595295;
  • написав письмо на почту rkb@sa.zh.ch;
  • личный визит в заведение по адресу: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

Ирландия поощряет украинцев возвращаться домой

Страны ЕС активно обсуждают программы, призванные ускорить возвращение украинцев домой. Один из потенциальных сценариев предложило ирландское правительство – оно не исключает финансовой помощи украинским беженцам при выезде из страны.

Власти страны рассматривают возможность продолжения финансовой поддержки украинцев после добровольного возвращения в Украину. Денежные средства могут поступать в течение определенного времени после выезда из Ирландии.

Автор: Марта Касіянчук