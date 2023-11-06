Когда сильно накипело: Швеция запускает кампанию, где объясняет, что она не Швейцария

Каждый год 120 000 человек спрашивают Google, является ли Швеция и Швейцария одной страной. Поэтому туристический комитет Швеции решил, что пора дать понять, что это государство на самом деле не является тем же, что Швейцария.

Две страны постоянно путают. Чтобы развеять путаницу, совет по туризму Швеции запустил новую шутливую кампанию под названием "Добро пожаловать в Швецию (а не Швейцарию)".

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"Добро пожаловать в Швецию (не Швейцарию)"

В основе кампании – видеоролик, где официальный представитель Швеции обращается к власти и гражданам Швейцарии и предлагает четко определить границы, "кто о чем говорит".

Кампанию запускают, чтобы избавиться от путаницы. Каждый год 120 000 человек спрашивают Google, является ли Швеция и Швейцария одной страной. Путают их даже политики: во время выступления на саммите НАТО в прошлом году президент США Джо Байден ошибочно вспомнил о Швейцарии, обсуждая заявку Швеции на вступление в военный альянс.

Пока обе туристические организации соблюдают это разделение во всех коммуникациях с внешним миром, путаница должна прекратиться,

– предлагает Швеция.

Например, Швейцария может забрать банки, но у Швеции будут пляжи. Швейцария может продолжить хвастаться своими горными пиками, Швеция будет фокусироваться на руфтопах. В Швейцарии можно "насладиться увлекательными световыми шоу, созданными с помощью проекций и светодиодов", но в Швеции для шоу электричество не нужно – есть Северное сияние.

Швейцария – это не Швеция / Фото UnSplash

Наконец, туристический совет напоминает посетителям, что в то время как Швейцария является страной "много интересных звуков", таких, как йодль и коровьи колокольчики, Швеция является местом тишины и покоя, где звуковые пейзажи помогут вам "расслабиться и соединиться с природой". ".

Швеция запустила кампанию, где объясняет, что она не Швейцария: смотрите видео