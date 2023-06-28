4000 евро за музыку на пляже: Португалия удивила новыми штрафами
Источник:CNN Portugal
Отдых на пляже часто ассоциируется с активностями, компаниями и музыкой. Но если вы в Португалии планировали взять на побережье портативные колонки – забудьте. Иначе вы можете получить огромный штраф.
Одна из самых популярных стран Европы для отдыха – солнечная Португалия – ввела новые правила. Теперь на некоторых пляжах запрещена шумная музыка. Какой штраф предусмотрен за нарушение – узнаете в материале.
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Тишина на пляже
Национальное морское управление Португалии (AMN) запретило шумную музыку на пляжах по всей стране. Такое решение спровоцировали шумные туристы, частенько мешавшие отдыхать другим. В AMN предупредили: будут наказывать тех, кто приносит на побережье колонки и громко включает музыку.
Если шумные туристы мешают вам расслабиться на португальском пляже, вы можете обратиться в местную морскую полицию.
Заоблачные штрафы
Нарушение этих правил строго наказывается. Угрожает штраф от 200 до 4 000 тысяч евро. Но если общественный порядок нарушает компания, их коллективно могут оштрафовать на сумму от 2 000 до 36 000 евро. Это для тех нарушителей, которые игнорируют или сопротивляются полиции. Действительно, это какие-то заоблачные суммы, но проверять, работает ли система штрафов в Португалии, мы вам не советуем.
Мы видим, что эта проблема растет в последние годы, и мы усиливаем нашу бдительность, чтобы бороться с ней,
– решительно настроены в Национальном морском управлении Португалии.
Но пока остается под вопросом уровень громкости музыки, который разрешен на португальских пляжах. Также непонятно, могут ли правоохранители конфисковать колонки у нарушителей, которые отказываются сделать тише.
Отдых на пляже в Португалии / Фото Unsplash
Неочевидные запреты в мире
- Неожиданное правило для водителей действует в Испании. Нет, это не касается правил парковки или ограничения скорости: за рулем запрещено находиться… без футболки. Иначе вас могут оштрафовать на 200 евро за то, что вы отвлекаете других водителей.
- Власти Испании ввели интересный запрет и для велосипедистов. В стране не разрешено ездить на велосипеде в наушниках. Иначе – готовьтесь выложить 200 евро штрафа. Так заботятся о безопасности дорожного движения, ведь из-за громкой музыки в наушниках не слышны сигналы водителей и крики пешеходов.
- В Италии строго запрещено купаться в фонтанах. Особенно за этим следят в Риме и Флоренции. Закон запрещает даже опускать ноги в фонтан, купать там собак и других животных, стоять на выступах. Иначе можно получить штраф – 450 евро. Также возле итальянских фонтанов запрещено есть: в прошлом году американский турист был оштрафован за мороженое.
- А туристам в самом популярном городе Хорватии – Дубровнике – запретят чемоданы на колесиках в центре города. С осени их можно будет только носить в руках. Интересное решение приняли из-за шума, который создают чемоданы на мощеных улицах.