4000 евро за музыку на пляже: Португалия удивила новыми штрафами

Отдых на пляже часто ассоциируется с активностями, компаниями и музыкой. Но если вы в Португалии планировали взять на побережье портативные колонки – забудьте. Иначе вы можете получить огромный штраф.

Одна из самых популярных стран Европы для отдыха – солнечная Португалия – ввела новые правила. Теперь на некоторых пляжах запрещена шумная музыка. Какой штраф предусмотрен за нарушение – узнаете в материале.

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Тишина на пляже

Национальное морское управление Португалии (AMN) запретило шумную музыку на пляжах по всей стране. Такое решение спровоцировали шумные туристы, частенько мешавшие отдыхать другим. В AMN предупредили: будут наказывать тех, кто приносит на побережье колонки и громко включает музыку.

Если шумные туристы мешают вам расслабиться на португальском пляже, вы можете обратиться в местную морскую полицию.

Заоблачные штрафы

Нарушение этих правил строго наказывается. Угрожает штраф от 200 до 4 000 тысяч евро. Но если общественный порядок нарушает компания, их коллективно могут оштрафовать на сумму от 2 000 до 36 000 евро. Это для тех нарушителей, которые игнорируют или сопротивляются полиции. Действительно, это какие-то заоблачные суммы, но проверять, работает ли система штрафов в Португалии, мы вам не советуем.

Мы видим, что эта проблема растет в последние годы, и мы усиливаем нашу бдительность, чтобы бороться с ней,

– решительно настроены в Национальном морском управлении Португалии.

Но пока остается под вопросом уровень громкости музыки, который разрешен на португальских пляжах. Также непонятно, могут ли правоохранители конфисковать колонки у нарушителей, которые отказываются сделать тише.

Отдых на пляже в Португалии / Фото Unsplash

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