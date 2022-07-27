Согласно новым штрафам , действующим с января этого года, за обгон на пешеходном переходе или непосредственно перед ним нужно заплатить 1500 злотых. Но если в случае с обгоном на пешеходном переходе ситуация ясна, то понятие "непосредственно перед ним" неоднозначно.

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Поэтому уполномоченный министр инфраструктуры по безопасности дорожного движения Марек Дворак предложил идею, как это положение можно урегулировать. Она состоит в установлении знака А-16.



Знак А-16 / Фото INTERIA.PL

Обгон после знака А-16 запрещен

Где сегодня установлен знак А-16? Прежде всего, перед переходами, которые плохо просматриваются. Он также обязателен на дорогах, где ограничение скорости превышает 60 километров в час и где нет светофоров. Если бы идея Дворака была реализована, это означало бы, что знак А-16, вероятно, должен стоять перед каждым пешеходным переходом в Польше.

Что это значит для водителей? Обгон запрещен сразу после знака А-16 – за 100 метров до перехода для пешеходов на дорогах с ограничением скорости 60 километров в час, а также от 150 до 300 метров, где ограничение скорости выше.