Шопинг в Польше 2021: когда и где искать скидки летом

Сезонные скидки часто привлекают в магазины кучу людей. Множество украинцев в Польше с нетерпением ждут ежегодных распродаж, чтобы обновить свой гардероб, потратив небольшую сумму денег.

Какие же предложения подготовили известные бренды в летний сезон? На какие скидки и акции можно рассчитывать? Об этом, и в каких магазинах уже снижены цены – далее в материале.

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Когда искать скидки

Традиционно первые небольшие скидки появляются на польских витринах в начале июня. Под снижение цены попадают товары, которые не смогли продать в весенний сезон, или же те, которые остались на складах онлайн-магазинов.

Выбор здесь невелик, а что касается одежды – и вообще сложно найти нужный размер.

В июне скидок на одежду в Польше не очень много / Фото Pexels

Существенные скидки можно увидеть в торговых центрах Польши уже ближе к началу июля. Это первый этап распродаж, когда товаров больше всего, а выбор – широкий.

Однако, лучше всего сэкономить можно в августе – к середине месяца цены снижаются до 70%. Правда, в это время обычно остаются только самые большие и самые маленькие размеры.

Самые большие скидки в Польше можно найти в августе / Фото Pexels

Где искать скидки

В этом году самые привлекательные акции и скидки во второй половине лета пройдут в магазинах:

Zara;

Bershka;

Pull & Bear;

Stradivarius;

Sinsay;

Reserved;

House;

New Yorker;

Cropp;

Mohito;

CCC;

Etam;

Massimo Dutti;

Tommy Hilfiger;

Guess.

Особого внимания заслуживают польские обувные гиганты – CCC и Eobuwie. Обе сети магазинов уже начали крупные дисконтные кампании.

В онлайн-магазине Eobuwie уже действуют скидки до 50% / Скриншот сайта eobuwie.com.pl

Уже сейчас по сниженным ценам здесь можно приобрести обувь брендов Gino Rossi, Jenny Fairy, New Balance, Nike и другие.

В разгар распродаж в середине июля в Польше, кроме одежды и обуви, можно по выгодным ценам приобрести постель, мебель, косметику, духи и бытовую технику.