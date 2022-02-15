Сербы отмечают День государственности: история праздника и факты об местных украинцах
Каждый год 15 февраля сербы отмечают День государственности и армии. Какая история у этого праздника и что известно об украинцах, живущих в этой стране – читайте дальше.
В этот день в стране организуется ряд памятных и торжественных мероприятий. Сербские власти произносят приветственные речи, это – национальный праздник, сообщает Заграница 24.
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Что отмечают 15 февраля
День государственности отмечают в честь сербского восстания 1804 года. Впоследствии оно переросло в Сербскую революцию против османского владычества.
В результате, 15 февраля 1835 года была принята первая современная сербская конституция, известная как Сретенская конституция или "Конституция Мира".
Основные факты о Сербии:
- столица – Белград;
- площадь – почти 88,5 километров квадратных;
- население – около 7 миллионов.
- в 2012 году Сербия приобрела статус кандидата в члены ЕС.
Где расположена Сербия: смотрите на карте
Что известно об украинцах в Сербии
Согласно информации на сайте МИД, около 5 тысяч человек во время последней переписи населения еще в 2002 году признали себя украинцами. Больше всего из них живут в автономном крае Воеводина в городах:
- Новый сад;
- Врбас;
- Кула;
- Сремская Митровица;
- Инджия.
В 12 школах страны ученикам с первого по восьмой класс факультативно преподают предмет "украинский язык с элементами национальной культуры". Кроме этого, в Белградском университете работает отделение украинистики кафедры славистики филологического факультета.
Послом Украины в Сербии с июня 2015 года по декабрь 2021 года был Александр Александрович. В феврале 2022 года глава Национальной ассамблеи принял дипломата с прощальным визитом.