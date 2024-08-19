В районе Эвереста наводнение смыло населенный пункт: очень жуткие кадры

В Непале вблизи Эвереста прорвало ледниковое озеро. К сожалению, под воду ушел целый населенный пункт – село Тхаме.

Официальная инспекция с использованием вертолетов подтвердила, что в августе произошел прорыв ледникового озера Тьянбо. Это вызвало настоящее стихийное бедствие. Вода несла по склонам Гималаев грязь и гравий.

Обратите внимание Европейский город признали лучшим для пешего туризма

Населенный пункт Тхаме просто смыло

Сообщают, что в результате прорыва берегов были опустошены два из пяти небольших озер над селом Тхаме. Оно расположено вблизи Эвереста. Отмечают, что эти озера и ранее классифицировали как потенциально опасные. Сейчас уровень угрозы остается очень высоким еще из-за двух водоемов. Прорывы могут произойти в любой момент. Сейчас относительно безопасным считают только одно из озер.

Наводнение забрало село Тхаме. В частности, полностью разрушены школа, поликлиника и десятки зданий. Отмечают: даже те дома, которые остались на поверхности, – непригодны для проживания.

Село Тхаме смыло наводнение: смотрите видео

К счастью, сообщений о пострадавших пока не было. На помощь местным жителям отправились полицейские и военные. За ситуацией безопасности в районе тщательно следят.