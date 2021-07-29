Сборник Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше

29 июля 2021 , 19:55
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Источник:

Читомо

Перевод книги Сергея Жадана в этом году оказался в списке номинантов польского конкурса "Самая красивая книга года 2020". На такое звание претендует поэтический сборник "Антенна" в переводе Богдана Задуры.

В прошлом году номинирована книга украинца вышла в издательстве Warstwy, что в городе Вроцлав. В общем Польское общество книгоиздателей номинировали 61 книгу.

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Что известно о номинации

Сборник Сергея Жадана вошел в список номинации "Художественная литература". Церемония награждения состоится 9 сентября во время Варшавской книжной ярмарки.

Выбирать победителя будет жюри, в состав которого вошли такие художники:

  • дизайнер Мечислав Василевски;
  • искусствовед Анджей Томашевский;
  • ученый Ева Репухо;
  • дизайнер Рышард Крыска;
  • владелец студии дизайна Артур Франковск;
  • дизайнер Магдалена Франковская;
  • писатель Анджей Барецки;
  • историк Агата Шидловский.
Следует отметить, что жюри конкурса "Самая красивая книга года 2020" оценивает только дизайн книг.

Книгу Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше / Фото Читомо

Книгу Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше / Фото Читомо

  • Победители конкурса получат почетные дипломы.
  • Конкурс является формой продвижения польских книг за рубежом.
  • Также победителей пригласят принять участие в соревновании "Лучший дизайн книг со всего мира" в Лейпциге.
  • Самые красивые книги будут представлены на выставке Buchkunst Международной книжной ярмарке во Франкфурте.

 

Автор: Орися Біленька