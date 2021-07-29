Сборник Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше
Источник:Читомо
Перевод книги Сергея Жадана в этом году оказался в списке номинантов польского конкурса "Самая красивая книга года 2020". На такое звание претендует поэтический сборник "Антенна" в переводе Богдана Задуры.
В прошлом году номинирована книга украинца вышла в издательстве Warstwy, что в городе Вроцлав. В общем Польское общество книгоиздателей номинировали 61 книгу.
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Что известно о номинации
Сборник Сергея Жадана вошел в список номинации "Художественная литература". Церемония награждения состоится 9 сентября во время Варшавской книжной ярмарки.
Выбирать победителя будет жюри, в состав которого вошли такие художники:
- дизайнер Мечислав Василевски;
- искусствовед Анджей Томашевский;
- ученый Ева Репухо;
- дизайнер Рышард Крыска;
- владелец студии дизайна Артур Франковск;
- дизайнер Магдалена Франковская;
- писатель Анджей Барецки;
- историк Агата Шидловский.
Книгу Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше / Фото Читомо
Книгу Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше / Фото Читомо
- Победители конкурса получат почетные дипломы.
- Конкурс является формой продвижения польских книг за рубежом.
- Также победителей пригласят принять участие в соревновании "Лучший дизайн книг со всего мира" в Лейпциге.
- Самые красивые книги будут представлены на выставке Buchkunst Международной книжной ярмарке во Франкфурте.