Греция введет ограничения для одной категории туристов на своих самых популярных островах

Вслед за другими направлениями, страдающими от чрезмерного туризма, как, например, Барселона и Амстердам, Греция тоже планирует ввести ограничения. Сейчас говорят только об одной категории туристов – тех, кто будет прибывать на острова круизными лайнерами.

Санторини и Миконос планируют ограничить количество круизных кораблей

Так, острова Миконос и Санторини планируют ограничить количество круизных кораблей. Премьер-министр страны сказал, что ограничения введут в следующем году. Точные даты вступления в силу изменений пока неизвестны.

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В рамках борьбы с овертуризмом правительство объявило о планах ввести ограничения на количество причалов и якорных стоянок, доступных для судов.

Согласно новым правилам, судна будут обязаны участвовать в тендерах на получение причалов, а количество круизных билетов будет ограничено квотой. Однако, точные цифры пока что не разглашаются. Эти меры направлены на решение проблемы чрезмерного туризма.

В прошлом году около 800 круизных судов с 1,3 миллиона пассажиров сделали остановки, чтобы посетить Санторини. Миконос принял около 750 судов.



Санторини и Миконос планируют ограничить количество круизных кораблей / Фото Unsplash

Греция не единственная страна, которая рассматривает такие лимиты. Ограничения для круизных судов уже действуют в Барселоне, Венеции и Амстердаме.

Греция страдает от жуткой жары

Страна переживает самое жаркое лето в своей истории. Ситуация на территории страны становится катастрофической. В течение нескольких дней температура воздуха превышает +38 градусов.

В общем аномальную жару уже фиксируют по всей Европе. Туристам рекомендуют учесть это при планировании своих путешествий. Самая критическая ситуация сейчас в Греции. Чтобы уберечь людей, в Греции уже закрыли ряд самых популярных локаций. В частности, говорится о легендарном Акрополе в Афинах.