Эксперты прогнозируют, что лето 2024 может стать одним из самых жарких в истории мира. Пик еще не наступил. В то же время температура воздуха, которая стремительно пошла вверх, уже портит отдых на популярных европейских курортах. Между тем в июле и августе ситуация должна еще усложниться.

Обратите внимание На фоне протестов: Греция вводит жесткое ограничение для туристов

Какая страна пострадала больше всего

Сейчас от экстремальной жары больше всего пострадала Греция. В эпицентре погодного бедствия оказался остров Родос. В 2023 году курортный сезон там сорвали лесные пожары. Туристам, которые пострадали от катастрофы, предложили бесплатный отдых на Родосе в 2024. Однако жара снова может помешать реализовать планы. Кроме того, несколько дней назад Родос всколыхнуло землетрясение.

В общем погодные условия в Греции – настолько угрожающие, что власти страны решили временно закрыть некоторые туристические локации. Это стоит учесть, планируя свой туристический маршрут.

На Кипре уже зафиксировали рекордную жару. Кое-где там уже вспыхнули лесные пожары. Туристический сезон пока не отменяют, однако он – уже под угрозой.

Тем временем испанскую Менорку заливает ливнями. Сначала туристы буквально "поджариваются" от жары, а потом бегут с пляжей, чтобы их не смыло дождем.