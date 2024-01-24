Пользуются "лазейкой" через Калининград: россияне ездят в Европу, несмотря на санкции

В Евросоюзе озабочены потоком россиян, которые на поездах едут в Калининград. По такому маршруту они, минуя санкции, могут попасть в Европу.

Железнодорожный маршрут в Калининград через Литву остается популярной лазейкой для россиян, которые, минуя ограничения, направляются в западные страны. Как это работает и сколько граждан РФ воспользовались таким способом – расскажем дальше.

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Путь в Европу, несмотря на санкции

В 2023 году таким путем въезда в ЕС воспользовались 14 тысяч россиян. Это работает так: граждане страны-агрессорки, путешествующие на поездах через Литву, могут выходить в селе Кяна. Оттуда они путешествуют в страны Евросоюза.

Такие данные собрали в своем отчете исследователи Центра анализа европейской политики (CEPA). В 2023 году таким способом воспользовались около 14 тысяч россиян, а это вдвое больше, чем в 2022-м. Увеличение потока россиян волнует ЕС.

Хотя многие имеют документы, которые позволяли бы ездить в Литву по другим маршрутам, не следует недооценивать угрозу использования железной дороги российскими агентами или военными как "лазейку" на Запад,

– говорится в отчете CEPA.

Контроль и безопасность

Также, по информации CEPA, Литва не имеет четкой позиции относительно масштабов угрозы таких лазеек, несмотря на попытки ограничить количество пассажиров поездов до 300. Также страна получает дополнительное финансирование от ЕС для усиления безопасности.

В Службе охраны государственной границы Литвы (VSAT) объясняют, что остановить или полностью контролировать поток людей на железной дороге сложно, ведь маршрут используют и граждане других стран.

К примеру, в прошлом году здесь вышли из поезда 1000 граждан Израиля, 800 граждан Литвы, около 200 граждан Италии, около 200 граждан Германии, около 200 граждан Украины, около 150 граждан США,

– заметил представитель Службы Гедрюс Мишутис.

Авиарейсов между Россией и ЕС нет, поэтому россияне ездят через Калининград. Также они пользуются авиарейсами через третьи страны. Такие перелеты с пересадками занимают по 15 часов.

Напомним, россиянам также запретили пересекать границу на автомобилях на российских номерах и ввозить в ЕС ряд личных вещей. Это может быть расценено как запрещенный импорт.