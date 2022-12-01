Несмотря на санкции: еще одна страна хочет принимать российских туристов и ждет наплыва
Источник:Business Insider
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину против государства-агрессорки ввели немало санкций. Они распространяются и на россиян.
Одной из санкций есть усиление визовых ограничений. Многие страны ввели соответствующие условия, впрочем, есть те, которые все же готовы принимать граждан из страны-оккупанта. Речь идет о Таиланде, где ожидают наплыва туристов из РФ.
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Таиланд все еще хочет принимать российских туристов
Так, российские туристы массово прилетают на Пхукет – самый большой остров Таиланда – после возобновления прямых рейсов из России в конце октября.
По данным таиландских СМИ, в первые 10 дней ноября россияне составляли самую большую группу туристов на Пхукете (18 370 из 75 247 международных прибытий). Президент Ассоциации тайских туристических агентов Сиддивахр Чивараттанапорн заявил тайской газете, что туроператоры на Пхукете не были готовы к внезапному наплыву туристов.
Первым прямым рейсом из Москвы в Таиланд с начала полномасштабной войны 24 февраля стал чартерный рейс авиакомпании "Икар" 30 октября. Персонал аэропорта буквально "радовался возвращению российского туризма". В этот же день российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые рейсы в Таиланд, Индию и Мальдивы.Заметьте: Пхукет очень зависит от туризма. В пандемию туристическая индустрия составляла около 80% экономики острова и обеспечивала более 300 000 рабочих мест. Многие из этих туристов приезжают из России, но их количество резко сократилось после вторжения России в Украину. В январе на остров прибыли 24 000 российских туристов, а с мая по сентябрь эти цифры упали до 3 200 – 4 200 в месяц.
Как Таиланд воспринимает войну России против Украины
Таиланд придерживается нейтральной позиции насчет войны России против Украины. Страна не участвовала ни в каких запретах или санкциях в отношении россиян и даже упростила для них получение виз.
Это государство планирует принять 1 миллион российских туристов в 2022 году. По разным прогнозам, это число достигнет пика зимой.
Ограничение въезда россиянам: коротко
- 2 сентября Евросоюз принял решение о полной приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Так, с 12 сентября россиянам для оформления виз нужно заплатить 80 евро, а не 35. Также им нужно больше документов.
- Следует вспомнить, что с 19 сентября россияне больше не могут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий.
- Туристические визы россиянам не оформляет Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия.
- Также для них не будет действовать шенгенская виза, которую имеют жители страны-оккупанта.
- Последней сухопутной границей, которой россияне могут воспользоваться, чтобы попасть в Евросоюз, является Финляндия. В конце сентября очередь на границе растянулась более чем на 30 километров.
- Впрочем, российские туристы до сих пор принимаются определенными странами, среди них Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.