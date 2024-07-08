Замерзшие тела и тонны мусора: самый высокий лагерь Эвереста уже напоминает филиал ада

Самый высокий лагерь Эвереста – буквально тонет в мусоре. Чтобы очистить его, понадобятся годы. Кроме того, сейчас на Эвересте остаются тела, эвакуировать которые сейчас – фактически невозможно.

Впервые Эверест покорили в 1953 году. С тех пор на вершину поднялись тысячи альпинистов. К сожалению, они настолько засорили Эверест, что "Южное седло" –самый высокий лагерь – буквально тонет в отходах.

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Что происходит на территории "Южного седла"

Недавно на Эвересте состоялась "генеральная уборка". Ею занималась армия Непала. "Уборка" продолжалась 55 дней. За это время с Эвереста забрали 11 тонн мусора. Кроме того, удалось эвакуировать одно тело и четыре скелета. Тогда отмечали, что сейчас на Эвересте остаются около 200 тел.

Сейчас предполагают, что только на территории "Южного седла" – от 40 до 50 тонн отходов.

Мусор, который там остался, – это преимущественно старые палатки, некоторые пищевые упаковки и газовые баллончики, кислородные баллоны, пакеты для палаток и веревки, которые использовались для подъема и связывания палаток,

– говорится в сообщении.



Туристы изрядно засорили Эверест / Unsplash

Самые старые отходы, которые в этом году обнаружили на территории Южного седла, датируют 1957 годом. Очищать Эверест продолжат. В то же время для этого нужен ряд благоприятных условий.