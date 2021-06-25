Какой город стал самым комфортным для жизни, обогнав трехкратного лидера: мировой рейтинг

Компания The Economist Intelligence Unit провела ежегодное исследование самых комфортных городов для жизни в мире. В этом году трехкратный чемпион Вена уступил свое лидерство.

Столица Австрии возглавляла рейтинг в 2018, 2019 и 2020 годах, однако в 2021 году опустилась на 12 место. Компания EIU на запрос редакции Закордон 24 предоставила детальные данные исследования.

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Как формируется рейтинг

При составлении рейтинга анализируют всего 140 городов, а во внимание принимают следующие критерии:

стабильность;

здравоохранение и безопасность;

культура и экология;

образование;

инфраструктура.

В этом году Вена, согласно отчету EIU, потеряла свое лидерство именно из-за сложной второй волны распространения COVID-19, что существенно снизило баллы в категории "здравоохранение и безопасность".

Больше всего негативного влияния пандемия имела на показатели немецких городов – Франкфурт, Гамбург и Дюссельдорф. Именно эти населенные пункты получили значительно меньше баллов, чем в прошлом году, не войдя даже в тридцатку.

В каких категориях города потеряли больше всего баллов в 2021 году / Скриншот отчета The Economist Intelligence Unit

Какой город возглавил рейтинг

Новым лидером стал город Окленд, который является крупнейшим в Новой Зеландии, в частности из-за низких показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Кроме этого, максимальный балл Окленду удалось получить в категории "образование".

Рейтинг самых комфортных городов для жизни 2021: первая десятка

Место Город Страна Общий индекс Стабильность Здравоохранение Культура и экология Образование Инфраструктура 1 Окленд Новая Зеландия 96.0 95 95.8 97.9 100 92.9 2 Осака Япония 94.2 100 100 83.1 91.7 96.4 3 Аделаида Австралия 94.0 95 100 83.8 100 96.4 4 Веллингтон Новая Зеландия 93.7 95 91.7 95.1 100 89.3 4 Токио Япония 93.7 100 100 84.0 91.7 92.9 6 Перт Австралия 93.3 95 100 78.2 100 100 7 Цюрих Швейцария 92.8 95 100 85.9 83.3 96.4 8 Женева Швейцария 92.5 95 100 84.5 83.3 96.4 8 Мельбурн Австралия 92.5 95 83.3 88.2 100 100 10 Брисбен Австралия 92.4 95 100 85.9 100 85.7

К слову, в десятку наименее комфортных для жизни городов вошли населенные пункты в Сирии, Нигерии, Бангладеше, Алжире, Ливии и так далее. Ни один украинский город компания не анализировала.