Столица Австрии возглавляла рейтинг в 2018, 2019 и 2020 годах, однако в 2021 году опустилась на 12 место. Компания EIU на запрос редакции Закордон 24 предоставила детальные данные исследования.
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Как формируется рейтинг
При составлении рейтинга анализируют всего 140 городов, а во внимание принимают следующие критерии:
- стабильность;
- здравоохранение и безопасность;
- культура и экология;
- образование;
- инфраструктура.
В этом году Вена, согласно отчету EIU, потеряла свое лидерство именно из-за сложной второй волны распространения COVID-19, что существенно снизило баллы в категории "здравоохранение и безопасность".
Больше всего негативного влияния пандемия имела на показатели немецких городов – Франкфурт, Гамбург и Дюссельдорф. Именно эти населенные пункты получили значительно меньше баллов, чем в прошлом году, не войдя даже в тридцатку.
В каких категориях города потеряли больше всего баллов в 2021 году / Скриншот отчета The Economist Intelligence Unit
Какой город возглавил рейтинг
Новым лидером стал город Окленд, который является крупнейшим в Новой Зеландии, в частности из-за низких показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Кроме этого, максимальный балл Окленду удалось получить в категории "образование".
Рейтинг самых комфортных городов для жизни 2021: первая десятка
|Место
|Город
|Страна
|Общий индекс
|Стабильность
|Здравоохранение
|Культура и экология
|Образование
|Инфраструктура
|1
|Окленд
|Новая Зеландия
|96.0
|95
|95.8
|97.9
|100
|92.9
|2
|Осака
|Япония
|94.2
|100
|100
|83.1
|91.7
|96.4
|3
|Аделаида
|Австралия
|94.0
|95
|100
|83.8
|100
|96.4
|4
|Веллингтон
|Новая Зеландия
|93.7
|95
|91.7
|95.1
|100
|89.3
|4
|Токио
|Япония
|93.7
|100
|100
|84.0
|91.7
|92.9
|6
|Перт
|Австралия
|93.3
|95
|100
|78.2
|100
|100
|7
|Цюрих
|Швейцария
|92.8
|95
|100
|85.9
|83.3
|96.4
|8
|Женева
|Швейцария
|92.5
|95
|100
|84.5
|83.3
|96.4
|8
|Мельбурн
|Австралия
|92.5
|95
|83.3
|88.2
|100
|100
|10
|Брисбен
|Австралия
|92.4
|95
|100
|85.9
|100
|85.7
К слову, в десятку наименее комфортных для жизни городов вошли населенные пункты в Сирии, Нигерии, Бангладеше, Алжире, Ливии и так далее. Ни один украинский город компания не анализировала.