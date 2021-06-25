Столиця Австрії очолювала рейтинг у 2018, 2019 та 2020 роках, однак у 2021 році опустилась на 12 сходинку. Компанія EIU на запит редакції Закордон 24 надала розгорнуті дані дослідження.

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Як формується рейтинг

Під час складання рейтингу аналізують всього 140 міст, а до уваги беруть такі критерії:

стабільність;

охорона здоров'я та безпека;

культура та екологія;

освіта;

інфраструктура.

Цьогоріч Відень, згідно зі звітом EIU, втратив своє лідерство саме через складну другу хвилю поширення COVID-19, що суттєво знизило бали у категорії "охорона здоров'я та безпека".

Найбільше негативного впливу пандемія мала на показники німецьких міст – Франкфурт, Гамбург та Дюссельдорф. Саме ці населені пункти отримали значно менше балів, ніж минулого року, не ввійшовши навіть у тридцятку.

У яких категоріях міста втратили найбільше балів у 2021 році / Скриншот звіту The Economist Intelligence Unit

Яке місто очолило рейтинг

Новим лідером стало місто Окленд, що є найбільшим у Новій Зеландії, зокрема через низькі показники захворюваності та смертності від COVID-19. Окрім цього, максимальний бал Окленду вдалось здобути у категорії "освіта".

Рейтинг найкомфортніших міст для життя 2021: перша десятка

Місце Місто Країна Загальний індекс Стабільність Охорона здоров'я Культура та екологія Освіта Інфраструктура 1 Окленд Нова Зеландія 96.0 95 95.8 97.9 100 92.9 2 Осака Японія 94.2 100 100 83.1 91.7 96.4 3 Аделаїда Австралія 94.0 95 100 83.8 100 96.4 4 Веллінгтон Нова Зеландія 93.7 95 91.7 95.1 100 89.3 4 Токіо Японія 93.7 100 100 84.0 91.7 92.9 6 Перт Австралія 93.3 95 100 78.2 100 100 7 Цюрих Швейцарія 92.8 95 100 85.9 83.3 96.4 8 Женева Швейцарія 92.5 95 100 84.5 83.3 96.4 8 Мельбурн Австралія 92.5 95 83.3 88.2 100 100 10 Брісбен Австралія 92.4 95 100 85.9 100 85.7

До слова, до десятки найменш комфортних для життя міст увійшли населені пункти у Сирії, Нігерії, Бангладеші, Алжирі, Лівії тощо. Жодне українське місто компанія не аналізувала.