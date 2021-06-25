Столиця Австрії очолювала рейтинг у 2018, 2019 та 2020 роках, однак у 2021 році опустилась на 12 сходинку. Компанія EIU на запит редакції Закордон 24 надала розгорнуті дані дослідження.
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Як формується рейтинг
Під час складання рейтингу аналізують всього 140 міст, а до уваги беруть такі критерії:
- стабільність;
- охорона здоров'я та безпека;
- культура та екологія;
- освіта;
- інфраструктура.
Цьогоріч Відень, згідно зі звітом EIU, втратив своє лідерство саме через складну другу хвилю поширення COVID-19, що суттєво знизило бали у категорії "охорона здоров'я та безпека".
Найбільше негативного впливу пандемія мала на показники німецьких міст – Франкфурт, Гамбург та Дюссельдорф. Саме ці населені пункти отримали значно менше балів, ніж минулого року, не ввійшовши навіть у тридцятку.
У яких категоріях міста втратили найбільше балів у 2021 році / Скриншот звіту The Economist Intelligence Unit
Яке місто очолило рейтинг
Новим лідером стало місто Окленд, що є найбільшим у Новій Зеландії, зокрема через низькі показники захворюваності та смертності від COVID-19. Окрім цього, максимальний бал Окленду вдалось здобути у категорії "освіта".
Рейтинг найкомфортніших міст для життя 2021: перша десятка
|Місце
|Місто
|Країна
|Загальний індекс
|Стабільність
|Охорона здоров'я
|Культура та екологія
|Освіта
|Інфраструктура
|1
|Окленд
|Нова Зеландія
|96.0
|95
|95.8
|97.9
|100
|92.9
|2
|Осака
|Японія
|94.2
|100
|100
|83.1
|91.7
|96.4
|3
|Аделаїда
|Австралія
|94.0
|95
|100
|83.8
|100
|96.4
|4
|Веллінгтон
|Нова Зеландія
|93.7
|95
|91.7
|95.1
|100
|89.3
|4
|Токіо
|Японія
|93.7
|100
|100
|84.0
|91.7
|92.9
|6
|Перт
|Австралія
|93.3
|95
|100
|78.2
|100
|100
|7
|Цюрих
|Швейцарія
|92.8
|95
|100
|85.9
|83.3
|96.4
|8
|Женева
|Швейцарія
|92.5
|95
|100
|84.5
|83.3
|96.4
|8
|Мельбурн
|Австралія
|92.5
|95
|83.3
|88.2
|100
|100
|10
|Брісбен
|Австралія
|92.4
|95
|100
|85.9
|100
|85.7
До слова, до десятки найменш комфортних для життя міст увійшли населені пункти у Сирії, Нігерії, Бангладеші, Алжирі, Лівії тощо. Жодне українське місто компанія не аналізувала.