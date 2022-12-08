Какие блюда чаще всего заказывали поляки в 2022 году
Источник:Warszawa.Wyborcza
Популярный в Польше сервис по доставке еды Pyszne.pl опубликовал рейтинг блюд, которые чаще всего заказывали пользователи в течение 2022 года. Отчет базируется на анализе более 3,5 миллионов активных юзеров.
Самые популярные блюда в Польше за 2022 год
Нынешний рейтинг несколько отличается от прошлогодних. Так, в 2022 году поляки чаще всего заказывали бургер, на втором месте оказалась пицца, которая до этого несколько лет была лидером. Третью позицию занял кебаб, как и в прошлом году. В первую пятерку также вошли курица по-восточному и пад-тай.
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А вот среди жителей Варшавы появилось новое любимое блюдо – "баттер чикен" (индийское карри из цыпленка в соусе). На втором месте кебаб, а на третьем – курица в хрустящей панировке.
Для сравнения, краковяне чаще всего заказывают чизбургеры, курицу по-вьетнамски и вареники, а жители Гданьска – чизбургеры, пиццу Маргариту и люля-кебаб.
Средние цены на бургеры в Польше
- Варшава – 27,32 злотых (225 гривен)
- Краков – 26,46 злотых (218 гривен)
- Гданьск – 25,66 злотых (211 гривен)
- Люблин – 25,46 злотых (210 гривен)
- Лодзь – 25,15 злотых (207 гривен)
- Катовице – 24,37 злотых (200 гривен)
- Вроцлав – 24,16 злотых (200 гривен)
- Познань – 23,04 злотых (190 гривен)
Средние польские цены на пиццу
- Варшава – 41,61 злотых (343 гривны)
- Лодзь – 40,18 злотых (330 гривен)
- Краков / Катовице – 39,75 злотых (327 гривен)
- Вроцлав – 37,62 злотых (310 гривен)
- Люблин – 36,22 злотых (299 гривен)
- Гданьск – 35,29 злотых (290 гривен)
- Познань – 34,29 злотых (282 гривны).