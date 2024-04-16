Досталось и Лувру: какие мировые локации признали самыми переоцененными

Некоторые мировые локации – настоящий магнит для туристов. В то же время тревел-эксперт Тимон ван Бастен готов бросить вызов must visit местам. Он назвал наиболее переоцененные из них.

По словам ван Бастена, "пальму первенства" стоит отдать Лувру. Его считают самым посещаемым музеем мира. Ежедневно Лувр посещает более 10 тысяч туристов. Их захватывает не только экспозиция, но и само фантастическое здание, которое на протяжении веков было резиденцией французских королей.

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Ван Бастен заметил, что, конечно, Джоконда стоит того, чтобы ею полюбоваться. Однако это будет каких-то 0,5 секунды и все это время придется бороться за место среди безумной толпы, которая будет делать миллиард селфи.

Тревел-эксперт отмечает: если у вас есть время в Париже, можно и постоять в очереди к бессмертному творению Леонардо. Однако если время во французской столице – ограничено, стоит уделить внимание более тихим и интересным локациям.

Также в списке – Стоунхендж

Ван Бастен соглашается, что древний Стоунхендж действительно поражает своей историей и завораживает тайнами. Однако туристы превратили в пыль всю священность места.



Древний и величественный Стоунхендж / Unsplash

Тревел-эксперт возмущен тем, что Стоунхендж превратили в инста-локацию. Ван Бастен шутит: чтобы почувствовать вайб места, разве стоит прибыть туда на рассвете во время лунного затмения.

Однажды мне пришлось бороться со стаей американских студентов по обмену за выгодную точку обзора в Стоунхендже,

– заметил ван Бастен.

Конечно, если Стоунхендж – ваша мечта, можно пробовать. Однако перед этим стоит еще раз задуматься, действительно ли вам так сильно хочется побывать там.