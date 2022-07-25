Уже в третий раз: Вена стала самым комфортным городом мира

Иностранное издание The Economist ежегодно публикует рейтинг The Global Liveability Index 2022. В нем говорится о самых и менее комфортных городах мира для жизни.

Нынешний топ самых комфортных городов мира возглавила автстрийская Вена. Первую строчку она занимает уже третий раз за последние пять лет.

Город предлагает много возможностей для культуры и развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность,

– говорится в статье.

Читайте также В каких must-visit локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников: рейтинг

10 самых комфортных городов для жизни:

Вена (Австрия) Копенгаген (Дания) Цюрих (Швейцария) Калгари и Ванкувер (Канада) Женева (Швейцария) Франкфурт (Германия) Торонто (Канада) Амстердам (Нидерланды) Осака (Япония) Мельбурн (Австралия)

В то же время наименее комфортными для жизни признали Тегеран (Иран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия) , Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

В исследовании отмечается, что ослабление COVID-ограничений положительно повлияло на рейтинг западноевропейских городов, таких как Франкфурт, Лондон и Париж.

На фоне геополитической напряженности показатели стабильности потеряли Будапешт и Варшава. Также русские москва и санкт-петербург существенно опустились в рейтинге.

Критерии для составления рейтинга

из-за войны в Украине Киев вообще не попал в рейтинг самых комфортных городов мира. Издание вынуждено было отказаться от опроса, когда начались боевые действия.

Рейтинг составляется на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий:

стабильность

здравоохранение

культура и окружающая среда

образование

инфраструктура

Также второй год подряд учитываются показатели, связанные с COVID-19.