Самые богатые и самые бедные страны Европы 2021: в каком рейтинге Украина

Богатство конкретной страны можно определить благодаря ряду экономических показателей. Сегодня довольно часто звучат высказывания, что Украина является самой бедной страной Европы, особенно от пророссийских спикеров.

Закордон 24 решил проверить, действительно ли этот тезис является правдой. Предлагаем вашему вниманию рейтинги 5 самых богатых и самых бедных стран Европы.

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Информационная база рейтингов

Редакция Закордон 24 составила рейтинги, ссылаясь на данные Международного валютного фонда за апрель 2021 года. В основу взят показатель дохода на душу населения (GDP per capita – не путайте с общим ВВП или ВНП).

Доход на душу населения – показатель экономического благосостояния страны, измеряющий среднестатистический доход, получаемый одним человеком в стране за год. Исчисляется с национального дохода, поделенного на душу населения.

Поскольку 2021 год еще не закончился, показатели указано на основании предполагаемого GDP, исчисленного на базе фактических экономических достижений государств в первом полугодии.

Самые богатые страны Европы

1. Люксембург

Страна, несмотря на свою небольшую общую площадь, есть очень высокоразвитой и занимает первое место в рейтинге самых богатых стран Европы. Большое положительное влияние на экономику государства имеют отрасли торговли, финансов и сферы услуг.

Люксембург привлекает иностранных инвесторов стабильным экономическим положением, а благоприятная налоговая система и эффективная политика поощряют регистрировать в государстве большие трансконтинентальные корпорации.

Доход на душу населения в Люксембурге – 122 740 GDP per capita

Люксембург возглавляет рейтинг самых богатых стран Европы / Фото Unsplash

2. Ирландия

Экономические показатели Ирландии стремительно начали расти еще около 20 лет назад. Большую часть дохода страна получает благодаря успешной внешней торговле. Также государство получает большие потоки иностранных инвестиций, что в сумме и привело Ирландию на 2 строчку рейтинга.

Доход на душу населения в Ирландии – 99 238 GDP per capita

Ирландия заняла второе место в рейтинге самых богатых стран / Фото Pexels

3. Швейцария

Экономику Швейцарии принято считать одной из самых стабильных и самых конкурентоспособных во всем мире, и это не может не привлекать международных инвесторов.

Страна является финансовым центром Европы, а банковское дело – главное звено ее экономики. Удачное территориальное расположение позволяет Швейцарии поддерживать множество важных внешних торговых связей.

Доход на душу населения в Швейцарии – 75 880 GDP per capita

Экономика Швейцарии является одной из самых стабильных в мире / Фото Pexels

4. Норвегия

Скандинавские страны постоянно попадают в рейтинги лучших и Норвегия – передовая в этом деле. Экономика королевства тесно связана с добычей нефти, природного газа и газового конденсата.

В стране удачно сочетаются рыночная активность и большая часть государственной собственности, что позволяет занять четвертое место в рейтинге самых богатых стран.

Доход на душу населения в Норвегии – 69 171 GDP per capita

Норвегия богата полезными ископаемыми / Фото Pexels

5. Дания

Дания является индустриально-аграрной страной с высоким уровнем жизни граждан. Хотя королевство, по сравнению с Норвегией, не имеет много месторождений полезных ископаемых, все же остается полностью самодостаточным в обеспечении энергоресурсов.

Развитая рыночная экономика Дании сильно зависит от импортного сырья и внешней торговли, прежде всего готовой продукцией. Это позволило занять стране 5 строчку рейтинга самых богатых стран Европы.

Доход на душу населения в Дании – 61 478 GDP per capita

Дания закрывает пятерку самых богатых стран Европы / Фото Unsplash

Самые бедные страны Европы

1. Косово

Косово – страна Европы, о существовании которой знают далеко не все украинцы. В результате войны 1999 года между сербами и албанцами край перешел под контроль Организации Объединенных Наций, а 17 февраля 2008 года государство провозгласило свою независимость, которую признали 98 других государств-членов ООН.

Сегодня одна из самых молодых стран Европы является также самой бедной, хотя стереотипно принято считать, что рейтинг возглавляют постсоветские государства.

Доход на душу населения в Косово – 11 948 GDP per capita

Косово возглавляет рейтинг самых бедных стран Европы / Фото Unsplash

2. Молдова

Экономика Молдовы также является одной из самых бедных среди стран Европы. На нее оказывают большое влияние экономики стран-соседей, в частности Украины и Румынии. Также о благосостоянии граждан республики невозможно говорить без привязки к Российской Федерации.

Доход на душу населения в Молдове – 13 878 GDP per capita

Молдова также имеет низкие экономические показатели / Фото Pexels

3. Украина

Украина часто имеет схожие с Молдовой экономические показатели, и каждый год борется за первенство. Несмотря на разговоры о нашем государстве как о самой бедной стране Европы, утверждать этот тезис нельзя, ведь согласно данным Международного валютного фонда мы занимаем минимум третье место в антирейтинге.

Экономика Украины относительно стремительно росла в период с 2000 по 2008 годы, однако снизила темпы в результате мирового экономического кризиса, а затем из-за оккупации Крыма и начала российско-украинской войны на востоке страны.

Доход на душу населения в Украине – 13 943 GDP per capita

Украина занимает третье место в антирейтинге / Фото Unsplash

4. Албания

Экономика Албании держится благодаря сельскому хозяйству, полезным ископаемым и туризму. Основные области экспорта страны – одежда и хром.

Отсутствие энергоресурсов и плохая инфраструктура способствуют упадку современных условий для бизнеса и плохим успехам в сфере привлечения иностранного капитала.

Доход на душу населения в Албании – 15 225 GDP per capita

Поддерживать экономику Албании помогает туристическая отрасль / Фото Unsplash

5. Босния и Герцеговина

Бывшая часть Югославии, а сегодня Босния и Герцеговина – потенциальный кандидат для вступления в ЕС, хотя и закрывает топ в антирейтинге беднейших стран Европы.

По мнению экспертов, главным недостатком экономики государства является несбалансированная модель, где предпочтение отдается государственному, а не частному сектору. Основной доход страны обеспечивает сфера предоставления услуг.

Доход на душу населения в Боснии и Герцеговине – 15 935 GDP per capita

Босния и Герцеговина закрывает рейтинг самых бедных стран Европы / Фото Unsplash