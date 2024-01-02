Никогда не повторяйте за ними: самые бессмысленные поступки туристов за 2023 год

Туристы на отдыхе часто теряют контроль и не всегда ведут себя прилично. В 2023 году некоторые путешественники запомнились своими дурацкими проделками на популярных локациях. Давайте их вспомним.

Не всегда во время поездки туристы могут контролировать свое поведение. Часто на них влияет, что они никого не знают в новом городе и не боятся репутационных последствий. Эксперты издания Fodor's вспомнили 6 самых плохих поступков туристов за прошлый год.

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Проделки туристов за прошлый год

1. Туристы опрокинули гондолу в Венеции. Буквально в прошлом месяце во время проезда под невысоким мостом возле площади Сан-Марко гондольер попросил пассажиров не покидать свои места и не расшатывать лодку.

Но туристы проигнорировали эту просьбу и продолжали фотографироваться, переходя с одного конца гондолы на другой. Поэтому лодка перевернулась вместе со всеми, кто был на борту.

2. Многострадальный Колизей. Рим также страдает от чрезмерного туризма и странных проделок путешественников. За это лето власти города, по меньшей мере, трижды ловили туристов, пытавшихся разрисовать одну из крупнейших исторических достопримечательностей города — арену Колизей.

Сначала 27-летний парень из Британии вырезал на его стенах инициалы своей возлюбленной. Полицейские его нашли и он извинился за вандализм. Но спустя месяц произошли похожие ситуации: свои имена на стенах легендарного Колизея пытались оставить девушка из Швейцарии и подросток из Германии. В Италии можно серьезно поплатиться за такое неуважение к культурному наследию. За это могут оштрафовать на несколько тысяч евро и даже посадить в тюрьму на срок до 5 лет.

Итальянский Колизей больше всего страдал от туристов в прошлом году / Фото Pexels

3. Обнаженные туристы на Бали. Остров настолько сильно пострадал от невоспитанных туристов, которые не уважают местные обычаи, что за это их начали депортировать. Также на Бали планируют начать взимать туристический налог, чтобы предотвратить массовый туризм. На острове запрещено обнажаться в святых местах. Но не все это учитывают.

Летом сначала немецкий путешественник разделся в местном храме, а позже российский турист сделал на острове обнаженную съемку около 700-летнего священного дерева. За это его депортировали.

4. Заночевали на Эйфелевой башне. В августе двое нетрезвых американцев удивили полицейских Парижа. Они остались на ночь на Эйфелевой башне. Туристы приобрели билеты на поздний вечер, но перепрыгнули барьеры безопасности и уже утром были обнаружены охранниками. Поэтому Эйфелеву башню открыли на час позже.

Еще один храбрец решил прыгнуть с Эйфелевой башни с парашютом. Он успешно приземлился на соседнем стадионе. Мужчина проник на территорию достопримечательности в 5:00 утра еще до открытия для посетителей. Охрана его заметила сразу, но мужчине удалось добраться до вершины башни и спрыгнуть с нее.

Американцы заночевали на Эйфелевой башне / Фото Pexels

5. Подросток осквернил древний храм в Японии. 17-летний канадец вырезал свое имя на деревянной колонне храма Тоседайди Кондо. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и датируется VIII веком. За повреждение культурного наследия в Японии могут оштрафовать до 2000 долларов или лишить свободы на 5 лет.

6. Пассажир открыл аварийную дверь в воздухе. Один из пассажиров авиакомпании Asiana Airlines смог открыть аварийный выход за несколько минут до посадки. Никто не пострадал. Однако подобные инциденты также зарегистрировали в США. Пассажир авиакомпании Delta открыл дверь, активировал надувную горку для эвакуации и покинул самолет, пока борт еще находился на взлетно-посадочной полосе. Нарушитель был арестован.

Да, туристы не всегда ведут себя прилично во время отдыха. И именно для этого некоторые популярные города вводят для них ограничения. К примеру, в Венеции запретят собираться большими туристическими группами для экскурсий. Также с июня гиды не смогут больше использовать громкоговорители. Детальнее об этом – читайте по ссылке.