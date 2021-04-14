Многие украинцы ежедневно пересекают украинско-польскую границу на собственном автомобиле. Многих из них интересует, разрешено ли в Польше ездить на автомобиле с зимними шинами в теплое время года. На этот вопрос ответили украинские водители, которые часто пересекают границу.

Историями из собственного опыта они поделились в фейсбуке. Практически все водители дали одинаковый ответ на этот вопрос.

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Можно ли ездить на зимней резине в Польше

Использование зимних шин в холодное время года в Польше имеет рекомендательный, а не обязательный характер . Поэтому некоторые водители не меняют шины из-за смены времени года.

Украинские водители, которым приходилось пересекать украинско-польскую границу в разные сезоны и при разных обстоятельствах, утверждают, что проезжать границу и передвигаться Польшей на автомобили с зимними шинами в теплое время года можно.

Впрочем, в Польше запрещено использование шипованных шин на автомобилях, движущихся по общественным дорогам. Использование цепей противоскольжения на шинах допускается только на покрытой снегом дороге. Поэтому автомобиль, который имеет шипованные шины, не сможет беспрепятственно пересечь украинско-польскую границу.