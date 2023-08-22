В Париже запретят электросамокаты: когда это произойдет и почему

Власти Парижа сделали решительный шаг, решив провести референдум, чтобы определить будущее электросамокатов в городе. После публичного голосования жители подавляющим большинством поддержали введение запрета.

С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты

Такое решение было принято в ответ на всплеск аварий на электросамокатах. В первой половине 2022 года было зафиксировано 330 аварий, что на 37% больше, чем за соответствующий период 2021 года.

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Референдум прошел 2 апреля. Участвовали в нем 103 тысяч человек. Против проголосовали 89% человек.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что новый закон начнет действовать с 1 сентября.

Власти Парижа решили полностью запретить общественные электросамокаты, став первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг. Причиной нововведения стало постоянное несоблюдение правил дорожного движения людьми на скутерах и неудобства от них в людных местах,

– говорится в сообщении.

В сентябре заканчиваются договоры мобильных операторов Dott, Lime и Tier, размещающих транспортные средства на улицах города. Компании должны изъять скутеры, которых в настоящее время насчитывается около 15 000, из всех пунктов проката.

Париж не первый город, где действует такой запрет

К слову, Париж не единственный город, в котором власти решают, что делать с электросамокатами. Другие европейские города тоже придумывают способы обезопасить своих жителей.

Так, например, в Лиссабоне на электросамокате нельзя разгоняться более чем на двадцать километров в час, а в Любляне – всего на 5. В Варшаве запрещено заезжать в парки и сады. В Италии некоторым даже приходится проходить курсы вождения.

С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты / UnSplash

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