Рыба с душком: как готовят национальное блюдо жителей Швеции

В Скандинавии довольно интересные обычаи, касающиеся пищевых продуктов. Так, популярным шведским блюдом считают сюрстрёмминг. Рассказываем, в чем особенность этой кулинарной традиции.

Если говорить простыми словами, то сюрстрёмминг – это прокислая сельдь. Попробовать такое экстремальное блюдо решится не каждый.

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Как шведы готовят сюрстрёмминг

Сюрстрёмминг традиционно готовят из мелкой балтийской салаки (балтийский подвид сельди атлантической). Рыбу ловят весной, когда начинается сезон на нее.

Салаку помещают в сахарно-соляной рассол. После этого рыба должна забродить. Во время такого процесса она получает очень неприятный запах, который многих отталкивает от желания попробовать сюрстрёмминг.

Но и на этом процесс не заканчивается. Примерно за месяц до дегустации сюрстрёмминга рыбу помещают в жестяные консервные банки, в которых ферментация рыбы продолжается. Со временем банка даже приобретает округлую форму.

Лакомятся сюрстрёммингом, как правило, на улице из-за очень сильного запаха.

Несмотря на то, что блюдо, на первый взгляд, кажется чем-то гадким, те, кто пробовал его, отмечают очень нежный и приятный вкус.

Напомним, что сюрстрёмминг имеет давнюю историю. В XV веке, когда шведы воевали, им не хватало пищи в пути. Известно, что в те времена люди часто использовали соль как консервант, что не позволяет продуктам быстро портиться. Однако, на всех соли не хватало. Поэтому солдаты часто ели рыбу, которая уже успела прокиснуть, и она не вызвала отравление, а даже пришлась по вкусу многим. Так испорченная сельдь стала национальным шведским блюдом.