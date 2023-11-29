Ryanair откроет 5 новых рейсов в 2024 году: какие направления будут доступны

Ирландский лоукостер Ryanair в 2024 году планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления. В частности, запланировал 5 новых рейсов из столицы Боснии и Герцеговины.

Речь идет о рейсах из Сараево. Старт всех новых полетов намечен на март – апрель 2024 года.

Читайте также Новый лоукостер появится в Турции: куда планируют летать

Ryanair запустит 5 рейсов из Сараево:

Сараево – Брюссель Шарлеруа: с 31 марта 2024 года – дважды в неделю;

с 31 марта 2024 года – дважды в неделю; Сараево – Гетеборг: с 31 марта – дважды в неделю;

с 31 марта – дважды в неделю; Сараево – Милан Бергамо: с 31 марта – дважды в неделю;

с 31 марта – дважды в неделю; Сараево – Мемминген: с 1 апреля – дважды в неделю;

с 1 апреля – дважды в неделю; Сараево – Лондон Станстед: со 2 апреля – трижды в неделю.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com. Также рекомендуем пользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.

Пример бронирования авиабилетов Сараево – Брюссель на 31 марта – 7 апреля 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air отменили почти 100 рейсов

За последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли существенные изменения в свою сеть маршрутов. Помимо открытия новых рейсов обе авиакомпании приняли решение исключить из своих расписаний почти по 50 направлений.

В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться по ссылке.

Рейсов Ryanair в Португалию станет меньше и они подорожают

Следующим летом ирландский лоукостер будет гораздо меньше летать в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов.

Авиакомпания не смогла примириться с тем, что в Португалии они вырастут в среднем на 14,6%. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну значительно уменьшится. Кроме того, меньшее количество рейсов повышает спрос, свободных мест становится меньше, поэтому цена закономерно растет.

Какие места в самолете Ryanair не нужно никогда выбирать?

В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь!