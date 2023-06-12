Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь

Ирландский лоукостер Ryanair откроет полеты в еще одну европейскую страну – Албанию. В расписании авиакомпании появились сразу 17 новых направлений из Тираны.

Начало полетов запланировано с началом зимнего расписания. Большинство рейсов будут выполняться с 31 октября 2023 года.

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Новые рейсы Ryanair из Тираны

Лоукостер полетит в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании. В частности:

Болонья ,

, Брюссель Шарлеруа ,

, Бухарест ,

, Венеция Тревизо ,

, Варшава Модлин ,

, Дюссельдорф Веце ,

, Эдинбург ,

, Катания ,

, Краков ,

, Лондон Станстед ,

, Манчестер ,

, Милан Бергамо ,

, Париж Бове ,

, Пиза ,

, Прага ,

, Рим Чиампино ,

, Стокгольм Орландо.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, также можно пользоваться поисковым агрегатором kiwi.com.

Пример бронирования билетов Тирана – Варшава / Скриншот с сайта Ryanair

Wizz Air запускает 10 новых рейсов из Тираны

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз перевозчик планирует добавить 10 новых сообщений на зимний период навигации 2023 – 2024 год.

Все рейсы запланированы из столицы Албании в разные части Европы. Их анонсировали одновременно и с новыми направлениями из Албании от Ryanair.