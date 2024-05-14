Ryanair запускает новые долгожданные рейсы

В мае 2024 года Ryanair порадовал путешественников новостями. Ирландский лоукостер запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы.

Европейская авиасфера по состоянию на 2024 год переживает не лучшие времена. Ранее сообщали, что Ryanair пришлось отменить ряд рейсов.

Обратите внимание Можно пропустить самолет: Ryanair не берет электронные билеты на некоторых рейсах – каких именно

Кроме того, прогнозировали рост цен на билеты минимум на 5%. Не лучшие времена переживает и венгерский лоукостер Wizz Air. В общем отмечали, что в летний сезон от изменений в авиасфере пострадают по меньшей мере 3 – 4 миллиона пассажиров.

Ryanair запускает новые рейсы

Однако по состоянию на май 2024 Ryanair заявил, что запускает новые рейсы. Воспользоваться ими можно будет уже с осени этого года. Очевидно, их сознательно решили запустить уже после завершения морского сезона.

Куда можно будет полететь

Будапешт – Ливерпуль с 28 октября (рейс будет происходить 2 раза в неделю)

Барселона – Копенгаген с 29 октября (рейс будет совершаться 4 раза в неделю).

Бирмингем – Пловдив со 2 ноября – (рейс будет совершаться раз в неделю).

Мемминген – Манчестер со 2 ноября – (рейс будет совершаться раз в неделю).

Белфаст – Каунас с 27 октября 2024 года – (рейс будет совершаться 2 раза в неделю).

Франкфурт Хан – София с 27 октября – (рейс будет совершаться 3 раза в неделю).

Париж Бове – Рованиеми с 28 октября – (рейс будет совершаться 2 раза в неделю).

Бирмингем – Лодзь с 28 октября – (рейс будет совершаться 2 раза в неделю).

Когда стартует бронь билетов, пока неизвестно. Однако отмечают, что путешественники уже могут планировать новые путешествия и открывать для себя новые города.