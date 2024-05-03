Можно пропустить самолет: Ryanair не берет электронные билеты на некоторых рейсах – каких именно

Авиакомпания Ryanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные билеты принимаются не во всех странах. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, авиакомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный талон на свой рейс.

Даже при наличии посадочного в приложении – следует распечатать его. Ведь, если электронный билет на контроле не примут – пассажира могут не впустить на самолет.

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Ryanair не принимает электронные билеты на некоторых рейсах

Ryanair предупреждает, что для безопасности путешествий билеты на рейсы лучше печатать. Поскольку в некоторых странах электронные не берут. Это касается и направлений из маршрутной сети лоукостера.

Мы принимаем электронные билеты на рейсы из большинства аэропортов нашей сети. Однако, к сожалению, некоторые аэропорты пока не могут их принять,

– указано на сайте.

Так, электронные билеты могут не принять у тех, кто летит из аэропортов:

Турции,

Марокко,

Албании.

Чтобы полет прошел без помех, авиакомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный талон на свой рейс.

Ryanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные билеты принимаются не во всех странах / Фото Unsplash

Ryanair будет летать в Израиль

Лоукостер Ryanair наконец принял решение возобновить рейсы в Израиль. Это произойдет уже с 3 июня. Лоукостер расставил все точки над "і" и урегулировал противоречия с аэропортом Бен-Гурион.

Полеты в Израиль Ryanair отменил еще в феврале 2024 года. Причиной стали высокие сборы в аэропорту имени Бен-Гуриона.