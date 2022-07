SkyUp откроет собственную авиакомпанию в Европе

На первом этапе она будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров. Об этом рассказал совладелец Александр Альба.

Сначала новая компания будет выполнять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии и Словакии. Не исключено, что будут также полеты из Австрии и Германии.

Основную часть маршрутов составят традиционные туристические направления, такие как Турция и Египет, а также экзотические – такие как Танзания.

Безусловно, значительный объем рейсов будет выполняться для нашей группы компаний – туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania и Join UP Poland,

– рассказывает Людмила Слободянюк, коммерческий директор SkyUp.

Кроме того, с конца марта 2023 года SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из стран ЕС. По ее словам, европейский SkyUp будет выполнять основную часть рейсов за пределы ЕС и, как только это станет возможным, в Украину.

Детали пока не разглашают

Отмечается, что продажа билетов на рейсы европейского SkyUp планируется начать в ноябре – декабре 2022 года. К началу нового туристического сезона 2023 года владельцы компании хотят довести количество самолетов до 19.

В SkyUp Airlines название новой компании, объем инвестиций и карту маршрутов пока не раскрыли. Объясняют это тем, что сейчас идет завершающая фаза обсуждения маршрутной сети, расписания и аэропортов базирования.

Впрочем, уже известно, что новый перевозчик будет зарегистрирован на Мальте. В компании говорят, что такое решение приняли из-за скорости регистрации новой компании, поддержки местных властей и налогового законодательства. Для старта на Мальте нужно не менее двух самолетов и инвестиции до 5 миллионов евро.

Заметьте: пока небо Украины закрыто для полетов, украинские авиакомпании, в частности SkyUp, продолжают работу за пределами нашей страны. Так, один из самолетов флота украинской авиакомпании SkyUp Airlines, а именно Boeing 737-800, передали в мокрый лизинг венгерскому лоукостеру Wizz Air.