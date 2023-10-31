В Португалии русскоговорящего туриста задержали в ресторане: оговорился о "гранате‎"

В Лиссабоне полиция задержала русскоговорящего туриста. Его приняли за террориста, ведь он перепутал "гранат" с "гранатой".

В Португалии туриста из Азербайджана задержали из-за недоразумения с переводом слов. Дело в том, что он просто пытался заказать напиток в ресторане. Но перепутал португальский перевод слов "гранат" и "граната".

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Турист, а не террорист

36-летнего мужчину окружила вооруженная полиция и надела ему наручники из-за ошибки приложения для перевода. На самом деле, турист не собирался никому угрожать, а просто хотел заказать фруктовый сок.

Отметим, что на португальском языке "гранат" будет "romã", а вот "граната" – звучит как "granada".

Азербайджанец использовал свой телефон, чтобы перевести русское слово "гранат" на португальский и составить предложение, которое мог бы понять официант. Но что-то пошло не по плану. И персонал заведения подумал, что мужчина собирается его взорвать.

На видеозаписи, сделанной на автостоянке возле ресторана видно, как туристу приказали лечь лицом вниз на землю. Пятеро вооруженных правоохранителей приблизились к нему и надели наручники.

Затем мужчину доставили в ближайшее отделение полиции и допросили. Позже его отпустили, поскольку оказалось, что у него не было никакого оружия. Также провели обыск в его гостиничном номере. Полиция Лиссабона тщательно проверила подозреваемого в своих базах данных, обратилась в антитеррористическое подразделение Португалии, но, конечно, ничего не нашла этого туриста.

Ситуация в Португалии, как и во всей Европе, сейчас достаточно напряженная из-за возможных террористических угроз. Уровень опасности в стране повысился от умеренного до значительного. На это повлияли нападения исламских экстремистов в Бельгии и Франции и обострение конфликта между Израилем и ХАМАС.

В Швеции попросили не использовать муляжи оружия на Хэллоувин

Шведские полисмены призвали не использовать игрушечное оружие в своих костюмах для Хэллоувина. Муляжи пистолетов, автоматов или гранат могли стать причиной недоразумений с правоохранителями.

На фоне террористических атак в Европе и напряженной ситуации с преступными бандами в Швеции лучше не провоцировать полицию игрушечным оружием. Интересно, что предупреждение о "костюмах без оружия" касалось даже детей.