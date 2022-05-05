Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев: что нужно знать

Многие украинцы из-за войны были вынуждены искать убежища в других странах, в частности, в Румынии. Впрочем, сейчас многие намерены вернуться домой.

Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев

Так что страна приняла решение упростить правила транзита для беженцев из Украины. Так, теперь они могут вернуться домой транзитом через Румынию с любым документом, удостоверяющим личность. Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

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По гуманитарным соображениям пограничная полиция Румынии разрешает пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда за границу и без визы,

– заявили в ведомстве.

Для пропуска необходимо предоставить один из следующих документов:

внутренний паспорт старого образца;

внутренний паспорт с электронным носителем (ID-карта);

не биометрический паспорт для выезда за границу (в том числе отметку о продлении срока действия);

свидетельство о рождении;

вписаны данные о детях в паспорт одного из родителей.

В то же время, как заявили в посольстве Украины в Болгарии, украинцам без указанных выше документов, разрешат въезд в Румынию на основе проездного документа ребенка, свидетельства на возвращение, в частности старого образца – без визы или иной авторизации.

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