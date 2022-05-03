Об этом сообщил Национальный банк Украины. В НБУ также считают, что впоследствии полис потребуют не только при въезде в Польшу, но и при пересечении границ с другими европейскими странами.

Это интересно Украинская мигрантка о своем опыте в Польше: "трэш" – "неизвестно" – "все супер"

Так, уже с 28 апреля при себе нужно иметь "Зеленую карту", если вы планируете пересечь украинско-польскую границу на собственном автомобиле.

Лучше позаботиться об этом полисе заранее. Кроме этого, в НБУ советуют также оформлять международную страховку на авто, если вы направляетесь в любую другую страну Европы, а не только в Польшу.

Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны большинство из них не имело никакой возможности покупать полисы "Зеленая карта", отправляясь за границу в поисках безопасного места. За два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний до границы. Также они отработали оптимальные условия приобретения и использования такого полиса,

– заявила директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.