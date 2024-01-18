Сегодня аэропорт объявил, что новый код Кишинева – RMO – появится на всех картах полетов и на каждом табло. Почему его изменили и при чем здесь дерусификация – узнаете дальше.

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Сменили с KIV на RMO

Код RMO расшифровывается как "Республика Молдова". Ранее у аэропорта Кишинева был шифр KIV. Его присвоили из-за русского названия города "Кишинёв". Но когда Молдова вернулась к румынскому языку, название ее столицы теперь пишется как Chișinău.

Об изменении кода международного аэропорта Молдовы было объявлено в декабре. Это первый подобный случай в авиационной отрасли.

Международный код IATA используется для покупки билетов. Поэтому, если у пассажиров возникнут проблемы при бронировании, нужно обратиться к технической поддержке авиакомпании.

Проблемы из-за изменения кода

Форс-мажоры из-за нового кода аэропорта уже случались в этом месяце. Авиакомпания WizzAir случайно "отменила" все рейсы из столицы Молдовы с 15 января. Из-за перехода на другой код произошел технический сбой.

Билеты из Кишинева некоторое время было невозможно забронировать. Все рейсы были обозначены "отмененными". Впоследствии ошибку удалось устранить и возможность бронирования возобновилась. У компании Turkish Airlines также возникли трудности из-за изменения кода аэропорта Кишинева на RMO.