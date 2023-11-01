Россияне просят рекордное количество виз в популярную страну Европы: не останавливают даже санкции

За последние 6 лет россияне чаще всего пытались получить визы в Испанию. Недавно количество заявок от граждан страны-оккупанта вообще стало рекордным.

Их не останавливают даже санкции. Граждане России упорно претендуют на получение виз в страны Европы, особенно в Испанию. За последнее время число заявок от россиян на визу в эту страну составило 1,8 миллиона.

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Испания одобряет визы россиянам

По данным Шенгенской статистики, российские заявители преобладают по количеству обращений даже над второй по численности группой. А это марокканцы, подавшие гораздо меньше заявок: 972 тысячи по сравнению с 1,8 миллиона просьб о визе от россиян.

Спрос на испанские визы среди граждан РФ достиг пика в 2019 году, когда страна получила 568 тысяч заявок, а в следующем году количество значительно сократилось до 58 тысяч из-за пандемии COVID-19.

Другие лидеры среди национальностей, подающих прошение о визе в Испанию, кроме россиян и марокканцев: китайцы, алжирцы, индийцы и эквадорцы.

Напомним, из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложно получить шенгенские визы во многие страны. В некоторых случаях это стало вообще невозможным.

Но Испания выдачу виз гражданам России не прекращала. Страна была и остается лидером по предоставлению шенгена для россиян. И для туристов из РФ Испания всегда была популярным туристическим направлением, потому летом здесь был немалый российский ажиотаж.

И даже отмена странами ЕС Соглашения об упрощении визового режима с Россией в 2022 году и значительное увеличение визового сбора для российских туристов – с 35 до 80 евро – не заставило россиян прекратить ездить в Испанию.

Таиланд продлил срок безвиза для россиян

Россияне смогут находиться в Таиланде подольше – безвизовый срок продлили до 90 дней. Раньше он составлял месяц. Но это решение вызвало неоднозначную реакцию тайцев: с одной стороны туроператоры радуются, что туристы из РФ задержатся дольше, а с другой – местные переживают за рабочие места.

Больше всего россиян на Пхукете и Самуи. Если они смогут оставаться в Таиланде в течение 90 дней, это может повлечь за собой приток нелегальных работников из России. Больше всего под угрозой местные жители, работающие в сфере туризма: гидами, водителями и инструкторами.