Одной из жертв такой интернет-аферы недавно стала украинка, проживающая в польской столице. 36-летняя женщина поверила, что переписывается с влюбленным в нее мужчиной и не сразу заподозрила хитрые манипуляции.

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Подробнее о том, как в Польше обманули украинку

Злоумышленник представился украинке американским солдатом . Они переписывались в соцсети некоторое время. Потом мошенник начал признаваться женщине в любви и говорить о своих намерениях построить с ней отношения.

Мошенник пообещал женщине прибыть в Польшу. Но перед этим он направил украинке посылку. Когда жертва получила эту посылку, то через ватсап ей сообщили, что она должна оплатить доставку на счет иностранного банка. Женщина без лишних мыслей перечислила 7 тысяч злотых (почти 47 тысяч гривен).

Через несколько дней гражданка Украины получила еще одно сообщение якобы от иностранного банка. На этот раз ее просили оплатить 8 тысяч злотых (более 53 тысячи гривен). Лишь после второй попытки обмана украинка начала подозревать, что ее ограбили. Тогда она обратилась к польской полиции.