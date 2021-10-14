Однією з жертв такої інтернет-афери нещодавно стала українка, яка проживає у польській столиці. 36-річна жінка повірила, що переписується зі закоханим у неї чоловіком і не одразу запідозрила хитрі маніпуляції.

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Детальніше про те, як в Польщі ошукали українку

Зловмисник представився українці американським солдатом. Вони переписувалися у соцмережі деякий час. Згодом шахрай почав зізнаватися жінці у коханні і казати про свої наміри побудувати з нею стосунки.

Шахрай пообіцяв жінці прибути до Польщі. Але перед цим він надіслав українці посилку. Коли жертва отримала цю посилку, то через ватсап її повідомили, що вона повинна оплатити доставку на рахунок іноземного банку. Жінка без зайвих думок перерахувала 7 тисяч злотих (майже 47 тисяч гривень).

Через кілька днів громадянка України отримала ще одне повідомлення начебто від іноземного банку. Цього разу її просили сплатити 8 тисяч злотих (понад 53 тисячі гривень).

Лише після другої спроби обману українка почала підозрювати, що її ошукали. Тоді вона звернулася до польської поліції.

Правоохоронці попереджають, що ця схема зараз дуже популярна. Аби не стати наступною жертвою шахраїв, не варто сліпо довіряти незнайомим людям, які намагаються увійти в довіру через соцмережі.