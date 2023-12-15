В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина

VisaGuide обновили индекс самых мощных паспортов в мире. В декабрьском рейтинге сменился лидер: Сингапур уступил одной из стран Западной Европы.

На первом месте в этот раз оказался паспорт Испании. Именно этот документ признали самым сильным в мире по состоянию на данный момент.

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Какие возможности у владельцев испанского паспорта

Именно обладатели испанского документа могут путешествовать без паспорта в 43 страны, без визы — в 106, а только с электронным разрешением — в 11 стран мира.

Традиционная виза требуется гражданам Испании только для поездок в 18 стран из примерно 200.

Сразу за испанским паспортом в рейтинге идет сингапурский. Именно он был лидером списка самых сильных документов, когда индекс обновляли в прошлый раз. На третьей позиции – паспорт Германии.

Первая десятка сильнейших паспортов выглядит так:

Испания; Сингапур; Германия; Италия; Франция; Нидерланды; Финляндия; Швеция; Норвегия; Дания.

Украинский паспорт в этом исследовании разместился на 62 месте. А на последней 199-й позиции – паспорт Сомали.

Паспорт Украины на 62 месте в списке лучших / Фото Shutterstock

Комментируя новый рейтинг паспортов, Дион Пллана, аналитик Global Travel Trends, говорит, что европейские паспорта, в частности, документы стран ЕС и Шенгенской зоны, не зря попали на верхушку списка.

Сила паспортов ЕС и Шенгенской зоны бесспорна и не имеет себе равных. В первых 40 позициях индекса только девять паспортов не являются европейскими,

– подчеркнула она.

Всего в списке 199 стран. Силу документа определяют по возможности путешествовать без виз, с электронной визой или вообще без паспорта. По факту этот рейтинг показывает уровень свободы передвижения граждан разных стран.

Полный рейтинг сильнейших паспортов в мире ищите по этой ссылке.