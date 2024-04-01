Можно и не попасть в самолет: в Wizz Air предупредили о важном условии регистрации при задержке

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила пассажирам о важных деталях относительно процедуры регистрации на рейсы, которые задерживаются. Несоблюдение этих инструкций может привести к невозможности попасть на запланированный рейс.

Следует учитывать, что время регистрации остается неизменным. Поэтому, что делать с регистрацией, когда ваш рейс задерживается – читайте дальше!

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Регистрация пассажиров Wizz Air при задержке рейса

Один из крупнейших лоукостеров Европы обнародовал важную информацию для пассажиров, которая касается времени регистрации на рейсы в случае их задержек.

Так, если вылет перенесен, то время онлайн-регистрации и время регистрации на рейс в аэропорту остается неизменным. То есть, если регистрация должна была завершиться в 15:00, но вылет перенесли на 3 часа позже, то пассажиры все равно должны пройти регистрацию до 15:00, а не до 18:00.

Пассажиры, которые получают сообщение о задержке рейса и решают, что могут не спешить в аэропорт, могут вообще не попасть в самолет. Потому что если они прибудут позже, регистрация на то время может быть закрыта,

– говорится в сообщении.

Согласно правилам Wizz Air, онлайн-регистрация должна быть завершена за 3 часа до вылета рейса по расписанию. В большинстве городов, которые обслуживает Wizz Air, регистрация в аэропорту заканчивается за 40 минут до вылета, а в некоторых – за 60 минут.

В Wizz Air предупредили о важном условии регистрации при задержке / Фото Pexels

Пассажиры, которые не смогли бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн, могут сделать это в аэропорту. Однако, в большинстве случаев за эту услугу обычно взимается плата в размере 40 евро с пассажира.

Поэтому, во избежание дополнительных сборов или потенциальной потери билета, рекомендуется регистрироваться на задержанный рейс так, будто запланированное время вылета остается неизменным.

Напомним, ранее лоукостер Wizz Air заявил об отмене десятков рейсов. В общем маршрутная сеть в нескольких европейских странах существенно сократится.