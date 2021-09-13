Рассчитывался найденной чужой карточкой: в Польше украинца обвинили в краже

Правоохранители проводили расследование похищения средств из банкоматов. Во время этой операции полицейские тщательно проверили все магазины, где преступники рассчитывались карточками. Так им удалось установить личности двух злоумышленников. Один из подозреваемых оказался гражданином Украины.

В результате расследования полиция задержала 40-летнего жителя города Прущ-Гданьский и 22-летнего гражданина Украины. Обоих обвинили в краже.

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Что известно об участии в этом деле подозреваемого из Украины

Известно, что задержанный украинец оплачивал свои покупки найденной чужой банковской карточкой. В целом он скупился на сумму 600 злотых (4 200 гривен).

За это парню выдвинули 11 обвинений. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.