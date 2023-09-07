Лоукостер Wizz Air устроил щедрую распродажу к 20-летию авиакомпании: билеты разлетаются
7 сентября 2023, 09:52Читати новину українською
Источник:lowcostavia.com.ua
Wizz Air дарит скидку 20% на авиабилеты. Акцию проводят по случаю 20-летия основания компании.
Лоукостеру исполняется 20 лет, поэтому перевозчик придумал приятный подарок для пассажиров и распродает акционные авиабилеты на разные направления со скидкой 20%.
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Детали распродажи:
- акция будет действовать только с 6 сентября и до конца дня 7 сентября;
- скидка 20% действует на перелеты с 15 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года;
- скидка 20% не действует в праздничный период с 15 декабря по 9 января;
- скидка 20% применяется к тарифу, но не влияет на административный сбор;
- акция не распространяется на групповые бронирования.
Подробности о доступности рейсов, направлениях и ценах можно узнать на официальном сайте Wizz Air или в мобильном приложении лоукостера.
Для получения скидки 20% не нужно вводить промокод. Если выбранный вами рейс включен в распродажу, то акционная цена появится автоматически.
Примеры акционных рейсов:
- Вильнюс – Лондон – 14 евро;
- Гданьск – Дортмунд – 17 евро;
- Катовице – Барселона – 20 евро;
- Катовице – Афины – 20 евро;
- Варшава – Брюссель – 21 евро;
- Вильнюс – Рим – 22 евро;
- Варшава – Париж – 25 евро.