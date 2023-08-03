Быстрая распродажа Ryanair: много рейсов из Польши от 10 евро
3 августа 2023, 14:20Читати новину українською
Источник:Ryanair
Популярный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы. Она продлится только 24 часа.
Во время 24-часовой распродажи, дешевые билеты по Европе предлагают на разные направления. Есть много интересных предложений из польских аэропортов.
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Быстрая распродажа
Акция на билеты Ryanair действует на рейсы с 1 сентября по 31 октября. Проверить направления можно на официальном сайте перевозчика.
Примеры бюджетных рейсов по Европе:
- Варшава – Осло – 10 евро;
- Варшава – Вена – 10 евро;
- Гданьск – Осло – 11 евро;
- Краков – Вена – 13 евро;
- Катовице – Милан – 14 евро;
- Катовице – Венеция – 15 евро;
- Краков – Берлин – 15 евро;
- Краков – Прага – 15 евро;
- Каунас – Копенгаген – 18 евро;
- Вильнюс – Берлин – 18 евро;
- Варшава – Брюссель – 20 евро.
Последние новости Ryanair
- Авиакомпании Ryanair и Wizz Air добавили новые рейсы из Польши на осень/зиму 2023 года. Бронирование билетов уже открыто. Смотрите, куда теперь можно полететь по этой ссылке.
- До конца года ирландский лоукостер Ryanair намерен открыть еще 36 новых рейсов. Перевозчик запускает маршруты из Польши, Италии, Ирландии, Испании и Великобритании. Старт полетов намечен на осень-зиму, но билеты можно бронировать уже сейчас.
- Ирландская авиакомпания запустит 17 новых рейсов из Албании. Их начнут совершать с 31 октября 2023 года. Ryanair улетит из албанской столицы Тираны в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании.