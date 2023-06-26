Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air производит распродажу авиабилетов на рейсы на Ближний Восток. Акция проходит только 26 июня.

Распродажа от Wizz Air

Акция охватывает перелеты, вылетающие из столицы ОАЭ Абу-Даби, городов Саудовской Аравии или следующих в эти города. В список маршрутов со скидками входят Тель-Авив – Абу-Даби, Алматы – Абу-Даби, Астана – Абу-Даби.

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Размер скидки составляет 20%. Она распространяется на тариф, но не действует на административный сбор и услуги, которые пассажир покупает дополнительно.

Период полетов ограничен – скидка действует только на рейсы, выполняемые до 30 сентября 2023 года.

Wizz Air имеет широкую сеть маршрутов из Абу-Даби. Лоукостер выполняет или планирует полеты из столицы ОАЭ до:

Албании,

Армении,

Австрии,

Азербайджана,

Бахрейна,

Боснии и Герцеговины,

Болгарии,

Кипра,

Египта,

Грузии,

Греции,

Венгрии,

Израиль,

Италия,

Иордании,

Казахстана,

Кувейт,

Кыргызстана,

Мальдив,

Польша,

Румынии,

Саудовской Аравии,

Сербии,

Турции,

Узбекистан.

Маршрутная сеть Wizz Air в Саудовской Аравии включает в себя Даммам, Джедду, Эр-Рияд, Медину.

Рейсы Wizz Air со скидками из Израиля:

Тель-Авив – Абу-Даби, 5 – 7 раз в неделю. Цены билетов начинаются от 197 шекелей в одну сторону.

Бронирование дешевых авиабилетов Тель-Авив – Абу-Даби / Скриншот с сайта Wizz Air

Рейсы Wizz Air со скидками из Казахстана:

Алматы – Абу-Даби, 4 – 7 рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 70 евро в одну сторону,

Абу-Даби, 4 – 7 рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 70 евро в одну сторону, Астана – Абу-Даби, 5 рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 66 евро в одну сторону.

Дешевые авиабилеты Wizz Air в рамках данной распродажи можно найти на сайте авиакомпании или в мобильном приложении лоукостера. Если рейс действует на скидку, то рядом с ценой появится символ % на голубом фоне.

Самые дешевые авиабилеты Wizz Air включают только ручную кладь с габаритами до 40х30х20 сантиметров. Однако скидка 20% действует и на более дорогие тарифы с дополнительной ручной кладью, багажом и выбором места в самолете.