Радиодиктант национального единства 2022: как присоединиться к написанию тем, кто за границей

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. По случаю праздника состоится традиционный ежегодный Радиодиктант национального единства. Присоединиться к инициативе смогут и украинцы, которые сейчас находятся в разных странах мира.

Как присоединиться к радиодиктанту за границей

Украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались за пределами Украины, также могут написать Радиодиктант национального единства, которые проводят вот уже 22 года подряд. В этом году он состоится в 11.00 по киевскому времени.

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Если вы находитесь в одной из стран Европы, то присоединиться к диктанту следует часом раньше – в 10:00 по местному времени. Если же вы в Великой Британии, то поспешите включить онлайн-эфир в 9:00.

Цель радиодиктанта – объединить людей вокруг Украины во всем мире, а не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба,

– отмечают организаторы.

Где будут транслировать Радиодиктант национального единства

Текст диктанта подготовила украинская писательница и режиссер Ирина Целик. Прочтет ее произведение Геройка Украины, народная артистка Ада Роговцева.

Как проверить свой диктант

Украинцы, которые не успеют на диктант, но хотят написать его, смогут прослушать аудиозапись на сайте Украинского радио до утра 10 ноября.

Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили, отправляйте его до 10 ноября (11:00 по киевскому времени) одним из двух способов: