Как присоединиться к радиодиктанту за границей
Украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались за пределами Украины, также могут написать Радиодиктант национального единства, которые проводят вот уже 22 года подряд. В этом году он состоится в 11.00 по киевскому времени.
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Если вы находитесь в одной из стран Европы, то присоединиться к диктанту следует часом раньше – в 10:00 по местному времени. Если же вы в Великой Британии, то поспешите включить онлайн-эфир в 9:00.
Цель радиодиктанта – объединить людей вокруг Украины во всем мире, а не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба,
– отмечают организаторы.
Где будут транслировать Радиодиктант национального единства
- Украинское Радио или Радио Культура;
- телеканал Суспильное Культура (можно смотреть онлайн);
- диджитал-платформы Суспильного: фейсбук-страница Суспильного и ютуб-каналы Украинского Радио и Суспильное Новости;
- приложения suspilne.radio или Действие.
Текст диктанта подготовила украинская писательница и режиссер Ирина Целик. Прочтет ее произведение Геройка Украины, народная артистка Ада Роговцева.
Как проверить свой диктант
Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили, отправляйте его до 10 ноября (11:00 по киевскому времени) одним из двух способов:
- Письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (гриф даты отправки должен быть не позднее 10 ноября).
- Сфотографируйте или отсканируйте написанный текст (форматы: .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf). Отправьте по электронному адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ, которая будет опубликована на сайте Украинского радио 9 ноября.