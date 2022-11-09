Як долучитися до радіодиктанту за кордоном
Українці, які в силу різних обставин опинилися за межами України, також мають змогу написати Радіодиктант національної єдності, що проводять ось уже 22 роки поспіль. Цьогоріч він відбудеться об 11:00 за київським часом.
Це цікаво Варто пробувати, попри сумніви: історія першої співробітниці TransferGo, що працювала з України
Якщо ви перебуваєте в одній з країн Європи, то долучитися до диктанту слід на годину раніше – о 10:00 за місцевим часом. Якщо ж ви у Великій Британії, то поспішіть увімкнути онлайн-ефір о 9:00.
Мета радіодиктанту – об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу,
– наголошують організатори.
Де транслюватимуть Радіодиктант національної єдності
- Українське Радіо або Радіо Культура;
- телеканал Суспільне Культура (можна дивитися онлайн);
- діджитал-платформи Суспільного: фейсбук-сторінка Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
- додатки suspilne.radio або Дія.
Текст диктанту підготувала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Прочитає її твір Геройка України, народна артистка Ада Роговцева.
Як перевірити свій диктант
Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили, відправляйте його до 10 листопада (11:00 за київським часом) одним з двох способів:
- Листом на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (гриф дати надсилання має бути не пізніше, ніж 10 листопада).
- Сфотографуйте або відскануйте написаний текст (формати: .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf). Надішліть на електронну адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт, що буде опублікована на сайті Українського радіо 9 листопада.