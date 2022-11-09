Як долучитися до радіодиктанту за кордоном

Українці, які в силу різних обставин опинилися за межами України, також мають змогу написати Радіодиктант національної єдності, що проводять ось уже 22 роки поспіль. Цьогоріч він відбудеться об 11:00 за київським часом.

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Якщо ви перебуваєте в одній з країн Європи, то долучитися до диктанту слід на годину раніше – о 10:00 за місцевим часом. Якщо ж ви у Великій Британії, то поспішіть увімкнути онлайн-ефір о 9:00.

Мета радіодиктанту – об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу,

– наголошують організатори.

Де транслюватимуть Радіодиктант національної єдності

Текст диктанту підготувала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Прочитає її твір Геройка України, народна артистка Ада Роговцева.

Зауважте! Українці, які не встигнуть на диктант, але хочуть таки написати його, зможуть прослухати аудіозапис на сайті Українського радіо до ранку 10 листопада.

Як перевірити свій диктант

Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили, відправляйте його до 10 листопада (11:00 за київським часом) одним з двох способів: